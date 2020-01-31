Жители Херсонщины готовы к силовому разблокированию Северо-Крымского канала – СБУ

31.01.2020, Киев, Максим Карпенко

СБУ готовит манипуляцию общественным мнением, приуроченную к так называемому «маршу на Крым», который анонсировал запрещенный в РФ Меджлис на 3 мая этого года.

Об этом идет речь в сообщении бывшего «представителя президента Украины в АР Крым» Бориса Бабина в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, фейковое «ГУ СБУ в АР Крым» обнародовало заявление на сайте администрации Каланчацкого района Херсонской области, где говорится о том, что «страна-агрессор» якобы готовит акции местных жителей по силовому разблокированию Северо-Крымского канала. Это, по мнению СБУ, должно обратить внимание правозащитных организаций на проблему поставок воды на полуостров, заблокированных Украиной.

«Проводится следующая работа по опосредованному манипулированию общественным сознанием населения региона в целях провоцирования массовых беспорядков, направленных на силовое разблокирование канала для подачи воды на временно оккупированную территорию Украины АР Крым; формирование у международного сообщества и правозащитных организаций мнения относительно игнорирования Украиной намерений решить указанную проблему», – говорится в сообщении.

Бабин в своем блоге посчитал это намерением Украины все же возобновить подачу воды в Крым.

«Этот тезис крайне важен, из которого следует

1) Что на самом деле якобы проблема существует.

2) Что в Украине есть намерение ее решить. А каким может быть единственный практический путь «решения» такой «проблемы»? Очень хотелось бы верить, что спичрайтер просто написал глупость. Иначе имеем признание «по Фрейду» ГУ СБУ АРК в намерении государства что-то решать с поставкой воды в Крым.

Также важно знать, кого собственно СБУ видит виновным в формировании такой международной мысли – оккупантов и их пособников, или же тех, кто говорит иностранным дипломатам и на международных конференциях о возможных планах властей Украины подать воду в Крым», – пишет Бабин.

Также в своем сообщении СБУ отмечает, что проблема подачи воды в Крым сильно беспокоит меджлисовцев.

«Сложившаяся ситуация вызывает недовольство у представителей отдельных общественно-политических объединений, в т.ч. Меджлиса крымскотатарского народа», – отмечает украинская спецслужба.

Бабину не понравилась и эта трактовка. В своем блоге он приходит к выводу, что это может привести к последствиям во время анонсированного «марша на Крым».

«Главное в этом сообщении, на самом деле, в конце, где ГУ СБУ пишет о том, что «сложившаяся ситуация вызывает недовольство у представителей отдельных общественно-политических объединений, в т.ч. «Меджлиса крымскотатарского народа».

Именно так, «Меджлиса». Именно так, Меджлиса как «общественного объединения», а не как представительного органа коренного народа. Хорошо, что «крымскотатарский» наши чиновники пишут (пока) без дефиса. То есть для СБУ ситуация пока выглядит так, что подача или неподача воды в Крым тревожит не государство, не ее уполномоченные органы, не украинское общество, а только отдельных представителей отдельных общественных объединений…

Вопрос остается лишь в том, для кого по мнению ГУ СБУ АРК, «указанные действия содержат признаки уголовных преступлений» по ст. 110 и 111 УК – для тех кто хочет подать воду в Крым, или наоборот для тех «представителей Меджлиса» и других, которым это не нравится. Думаю, что до 2 мая мы увидим исчерпывающий ответ на этот вопрос», – резюмирует бывший чиновник.