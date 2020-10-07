Жители Херсонщины против меджлисовских городков в своем регионе

07.10.2020, Киев, Максим Карпенко

В Геническе Херсонской области местное население скептически относится к идее строительства городка для бежавших из Крыма меджлисовцев, которое обещала профинансировать Турция. Люди считают, что и без того депрессивный регион не выдержит дополнительного наплыва жителей, которые лишат местных работы.

Об этом говорилось на общественных слушаниях в городском совете Геническа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Интересно, что при этом пропагандистский Центр журналистских расследований под руководством бежавшей из Крыма Валентины Самар в своем сюжете о квартирах для меджлисовцев умолчал о недовольстве местных жителей, показав лишь выступления в поддержку переселенцев. Но и из них можно понять отношение населения Геническа к совместной с Турцией инициативе украинской власти.

«Если увеличится население, приедут крымские татары, где они будут работать?». Да перестаньте вы об этом думать, перестаньте думать. Крымские татары дают рабочие места, они работают, они находят работу. И никогда, во время советской власти, когда советская власть запрещала им работать… они находили, делали, создавали рабочие места. И перестаньте говорить: «А что мы дальше будем делать, где надо работать», – выступал на слушаниях местный бизнесмен Нариман Аблязов, критикуя тех, кто против расселения меджлисовцев в Геническе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Турция профинансирует строительство тысячи квартир в Геническе Херсонской области. Местные власти даже выделили участок под это, но с 2016 года, когда эти планы были озвучены впервые, дело так и не сдвинулось.