14.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Жители Херсонщины в ужасе от “подвигов” пьяных ВСУшников

Жители Херсонской области боятся пьяных военных из вернувшейся недавно из Донбасса 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил общественник Геннадий Сивак.

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По его словам, с возвращением военных из так называемой «зоны АТО», в регионе увеличилась угроза терактов. А сами боевики пугают местных жителей, расхаживая по населенным пунктам с оружием наперевес.

Как пример общественник приводит случай на Новокаховском рынке, который произошел 10 июня. Тогда местная продавщица нашла под своим ларьком нечто похожее на бомбу. Как оказалось позже, ее опасения оправдались.

«Рядом с павильоном она обнаружила подозрительную конструкцию. Это две пивные банки жестяные, которые напоминали взрывное устройство, от этих банок шли провода. Женщина сразу сообщила о подозрительной находке полицейским, они оцепили опасную зону и эвакуировали оттуда людей. Потом из Херсона прибыли пиротехники. Сначала они обезвредили детонатор, а затем взрывоопасную часть. Потом вывезли на полигон эти банки для ликвидации. Предварительно завели уголовное дело, квалифицировав его как хулиганство. А сегодня появились результаты экспертизы этого взрывного устройства. Самодельная бомба была начинена тротиллом с гвоздями. Кроме того, она была радиоуправляемой», – сообщил Сивак.

Ранее, по его словам, таких инцидентов в городе не было, потому местные и связывают эти события с возвращением военных.

«Местные жители связывают этот инцидент с прибытием в город из зоны АТО на постоянную дислокацию 57-й бригады. Жители обеспокоены нахождением в городе постоянно бухих солдат, которые разгуливают, трясут оружием. До этого таких инцидентов в мирной Каховке не было», – добавил общественник.