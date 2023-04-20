Жители Херсонской области приезжают в Крым оформлять документы и закупать продукты

Любовь Смирнова .  
20.04.2023 21:42
  (Мск) , Симферополь
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Бизнес, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Торговля, Украина, Херсон


Жители ближайших городов Херсонской области приезжают в Крым оформлять документы и делать закупки продуктов. Перевозчики предлагают увеличить количество маршрутов из Геническа, поскольку пассажиропоток растет.

Об этом сообщил в эфире «Крым 24» министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители ближайших городов Херсонской области приезжают в Крым оформлять документы и делать закупки продуктов....

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«Проводилась работа совместно с правительством Херсонской области по маршрутам движения. В июле прошлого года были запущены маршруты в направлении Херсона, Бердянска, Мариуполя, – напомнил он.
– В текущем году с 1 февраля у нас началось автобусное движение до Скадовска и Геническа. Пассажиропоток стабильный, даже перевозчики обратились по увеличению количества рейсов в направлении Геническа, и работа в этом плане ведётся. Создаём условия для жителей новых регионов, чтобы беспрепятственно осуществлять проезд по доступным ценам.

Как мы видим, граждане приезжают элементарно приобрести продукты питания и товары первой необходимости, и едут обратно. Цены здесь ниже, спрос есть. Плюс все вопросы, связанные с выплатами, регистрацией и пр. Их можно осуществить как на территории Херсонской области, так и Республики Крым».

С конца марта был введен дополнительный рейс из Симферополя в Скадовск и обратно. В феврале запустили автобусы по направлениям Геническ–Ялта, Джанкой–Геническ 1,5 тысячи рублей, билет Скадовск–Симферополь стоит 1,3 тысячи рублей, Симферополь–Геническ – 1 тысяча рублей.

Параллельно с автобусным движением планировался запуск поездов, но в последний момент из соображений безопасности их отменили, и старт работы железной дороги в направление новых регионов определит Минобороны РФ.

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