Жители Киева вышли в центр с портретами русского царя

19.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Верующий УПЦ Московского Патриархата провели крестный ход в центре Киева в память о семье последнего русского императора Николая II, причисленной к лику святых Православной Церковью.

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«В Киеве снова прошел Царский крестный ход. Прошел, несмотря на то, что это весьма опасно для карьеры, здоровья и для свободы. Власти в любой момент могут натравить на крестоходцев уличных погромщиков из числа агентов СБУ, или просто прислать полицию для противодействия, что уже и бывало. Всех участников фиксируют спецслужбы, нередко лишая их работы, как это было с тем же Валентином Лукияником – одним из главных организаторов таких акций. Но люди все равно идут.

Вот о чем должны бы кричать российские СМИ – большего проявления идеализма и русскости трудно сыскать во всем СНГ. Радостно видеть, что столько людей в Киеве настолько ценит русское Православие и любит святого Русского Царя, что не боится бесплатно рисковать собой ради них», – комментирует бывший ополченец Игорь Друзь из Киева, вынужденный проживать в РФ.

«Российские телеканалы куда чаще показывают беснования тамошних нацистов, хотя бандерлоги обычно не собирают на свои акции столько людей. Так же было и при мне. На киевские монархические крестные хода под имперскими знаменами выходило порой и 15 тысяч человек, но все это замалчивалось не только украинскими СМИ, но и российскими. Зато о небольших акциях бандеровцев вопили и те, и другие, создавая картину резкого отличия Украины от России. Так всем навязывается вывод, что «Украина-отрезанный ломоть», «надо отгородится», «сами-все-сами», «они-все-предатели”, и т.д.», – отмечает Друзь.