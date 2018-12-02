Жители Киева взвыли от «героев АТО»

02.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Военное положение не введено в Киеве, а по улицам столицы разгуливают вооруженные банды, состоящие из лже-«героев АТО».

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной Рады Василий Нимченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Государство у нас утратило монополию силы в отношении борьбы за правопорядок. Давайте мы посмотрим, что у нас есть сегодня в государстве? Мы что, не знаем, что у нас есть подпольные незаконные военные формирования, которые исчисляются десятками тысяч вооружённых людей? На руках у людей, как говорят, до четырёх миллионов стволов, причём среди них есть и гранатомёты. Вот в это время мы говорим о том, что надо вводить военное положение. Может быть, надо вводить чрезвычайное положение внутри страны?» – отметил политик.

«Так вот за что я говорю: у нас на сегодняшний день неконституционные незаконные военные формирования. Говорят: «В Киеве не введено». Конечно, не введено, и гуляет господин Кохановский со своей бригадой с факелами, и празднуют день грейдера! Что это такое?! Где же государство, где применение силы, которое должно предотвратить это? Люди боятся уже людей в камуфляже, потому что если не каждый второй, то каждый третий – это фейковый АТОвец», – заявил парламентарий.