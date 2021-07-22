Жители Крыма осуждены за выгораживание боевика ИГИЛ

Четверо жителей Республики Крым осуждены за несообщение о преступлении террористической направленности, сообщили «ПолитНавигатору» в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

«Судами Республики Крым вынесены приговоры в отношении жителей полуострова 1986, 1991, 1990, 1991 г.р., обвиняемых в преступлении, предусмотренном ст. 205.6 УК РФ (несообщение в органы власти о лице, которое по достоверным сведениям совершило преступление террористической направленности).

Установлено, что подсудимые не сообщили в правоохранительные органы о том, что их знакомый, находящийся на территории Ирака, вступил в ряды международной террористической организации МТО «ИГИЛ».

В частности, они посредством сети Интернет вели с ним переписку, однако умышленно утаивали указанную информацию при допросах в качестве свидетелей по уголовному делу, возбужденному следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении участника террористической организации (ст. 205.5 УК РФ)», – говорится в сообщении.