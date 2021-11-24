Жители Крыма возмущены варварскими работами на реке Коккозка

Жители крымского села Аромат, расположенного в Бельбекской долине, добились резонанса в СМИ – они возмущены варварским способом проведения работ по расчистке русла реки Коккозка. Совсем недавно реку спасли от уничтожения – в условиях засухи рассматривался проект по ее переброске в водохранилище. Однако тогда экологи настояли на недопустимости, сославшись на наличие в Коккозке популяции краснокнижных пресноводных крабов. Однако теперь им грозит уничтожение.

Местные жители сняли, как бульдозер в ночное время расширяет русло реки до 6-8 метров, вырубая при этом деревья, которые впоследствии идут на продажу как дрова. Работу ночью бригада объяснила тем, что «горят сроки» выполнения полученного контракта.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Нет проекта, нет обоснований, оценки ущерба. Это варварство, которое в дальнейшем наделает ещё больше беды. Это эндемичные краснокнижные виды животных. Это сокровища, по которым вот так вот, туда-сюда бульдозеры катаются…Во многом благодаря эндемикам нам в своё время удалось вообще сохранить эту реку. Исчезнет популяция краснокнижных обитателей, это повлечёт за собой то, что когда ещё один проект сюда зайдёт, то шиш воду Коккозки кто-то сможет сохранить в долине. Это не мы охраняем пресноводных крабов, а они нас», – возмущается местная жительница Татьяна Крылова.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Представитель «Крыммелиоводхоза» Надежда Водяницкая в свою очередь заверяет, что работы провести было необходимо, чтобы расчистить русла рек Бельбекской долины от последствий летнего наводнения.

«Образовались завалы из древесно¬кустарниковой растительности, обломочных материалов и бытового мусора, на всем протяжении в русла рек нанесены поваленные деревья и кустарники. По результатам обследования рек в земляном русле выявлена необходимость проведения работ по восстановлению пропускной способности русел рек», – заявила Водяницкая.

Местные жители сочли такие объяснения неубедительными.

«Мы прекрасно понимаем, что Водхоз, скорее всего, будет оправдываться и говорить, что все было по плану, но это не так. Люди не против работ, не против расчищения реки там, где это необходимо, мы помним, что была трагедия 4 июля при потопе погиб человек… но мы все против варварских, безграмотных и несогласованных действий, которые демонстрируют и оставляют после себя исполнители», – заявила Татьяна Крылова.