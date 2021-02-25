Жители Крыма вышли на массовую акцию протеста

25.02.2021, Ялта, Виктор Орлов

Жители Фороса – поселка на самом юге Крыма – сегодня провели массовый сход, требуя от властей не допустить застройки местного парка, разбитого в начале девятнадцатого века.

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После воссоединения с Россией парк вместе с санаторием «Форос» (ранее контролировался украинскими олигархами Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком) достался профсоюзам Татарстана. Они реконструировали основной корпус здравницы, а теперь начали восстановление других заброшенных объектов на территории парка.

«Поначалу слегка запущенный парк начали приводить в порядок, отремонтировали санаторий и все только радовались. Но оказывается в это время готовился план частичной застройки парка и окрестных реликтовых лесов. На территории парка и рядом планируется постройка более сорока объектов — виллы, корпуса, яхт-клуб и прочее», – рассказал экс-главред русской версии National Geographic Traveler Александр Железняк.

Часть новостроек была обозначена в проекте как детский лагерь.

«Если там будет детский лагерь, то в рамках детской безопасности, там априори не будет никаких прогулок посторонних людей», – обращает внимание экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин.

Железняк обращает внимание, что в 90-е годы часть Форосского парка была уже безвозвратно утрачена – и к этому также причастны чиновники из Татарстана.

«Парк появился в 1834 года, здесь отдыхали Шаляпин и Горький. Последнему, после возвращения с Капри, выделили в парке дачу «Тессели» для творческой работы.

Именно «Тессели» откусили у форосского парка в первую очередь. В самом начале 90-х «Тессели» передали в долгосрочную аренду на много десятилетий и застроили виллами. Как утверждают, «Тессели» забрала татарская компания и здесь же находится дача Минтимира Шаймиева. Доступ в «Тессели», конечно, был тотально закрыт для простых смертных», – пишет эксперт.

Отжатая в 90-е при Украине часть парка превращена в закрытый коттеджный городок

После возмущения местных жителей власти удалили из Сети опубликованный ранее проект застройки парка.

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на сегодняшний сход жителей Фороса обещаниями сохранить парк.

«Ситуацию, возникшую по Форосскому парку, знаю досконально. Все вопросы будут решены в пользу людей: проход в парк останется открытым, также будет произведена высадка редких пород деревьев. Все проблемные вопросы были решены еще до сегодняшней встречи с общественностью в пользу людей», – заверил Аксенов.