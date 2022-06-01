Жители крымского села обозлились на трассу «Таврида» из-за местных дорожников

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В Ленинском районе Крыма построят два дополнительных пешеходных перехода через трассу «Таврида».

Действующие находятся в нескольких километрах, и на автобусную остановку жители пробираются под отбойником, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тему строительства переходов подняли на встрече с главой Крыма жители села Ерофеево. В прошлом году видео с преодолением отбойника трассы «Таврида» для доступа к остановке облетело социальные сети. Тогда же вопрос организации движения адресовали в Министерство транспорта Крыма, которому глава региона Сергей Аксенов поручил провести анализ логистики и доступности объектов инфраструктуры в связи с изменением транспортных потоков.

«При постройке Тавриды не установили остановки и переходы, теперь жителям приходиться добираться вот таким способом, чтоб доехать – перелазить, переползать через отбойник, дважды перебегать дорогу перед едущим транспортом, – отмечали жители Ерофеево. – Кто не может осилить барьер, приносят с собой скамеечки. Да, мы подвергаем свои жизни опасности, но иначе не добраться до работы. А кому-то и в поликлинику надо, в аптеки, или просто купить продукты питания, так как в селе нет магазинов».

За год ситуация не изменилась, хотя, по оценке Аксенова, на строительство переходов достаточно полгода.

«До конца года там, и в селе Луговое, должны быть оборудованы два пешеходных перехода с остановочными павильонами через трассу «Таврида», стоимость каждого составит около 150 млн рублей. Кроме того, поручил организовать в населенных пунктах автобусное сообщение, – написал глава в соцсетях. – Не поддается разумному объяснению, когда людям, чтобы перейти через трассу «Таврида», приходится подвергать свою жизнь опасности. Если в ближайшее время руководство не решит проблемы с транспортной ситуацией, будет искать себе новую работу».

Напомним, предыдущий министр транспорта Крыма Евгений Исаков уволился в сентябре прошлого года. Врио министра Николай Лукашенко получил выговор, что, впрочем, не помешало назначить его первым замом. Кто станет новым главой Минтранса, пока не ясно.