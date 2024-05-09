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Десятки тысяч человек с георгиевскими лентами, знаменами Победы и фотографиями своих героических предков приняли участие в праздновании Дня Победы в Молдове. Наиболее грандиозным стал Марш Победы в Кишинёве, в котором приняли участие более 30 тысяч человек, прибывших из всех районов Молдовы.

Участники марша скандировали «Мы помним, мы гордимся!», «Спасибо деду за Победу!», хором пели «Катюшу» и другие песни военных лет, которые звучали из автоустановок в ходе шествия колонны.

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В праздничной акции приняли участие представители многих оппозиционных политических партий, без партийной символики. Во главе колонны шли два бывших президента Молдовы, Владимир Воронин и Игорь Додон, возглавляющие, соответственно, партии коммунистов и социалистов, объединившиеся в единый оппозиционный парламентский Блок коммунистов и социалистов. Возложив цветы к Вечному огню на Мемориале воинской славы, Воронин и Додон выпустили в небо голубей как символ мира.

У Мемориала воинской славы был развёрнут баннер с изображением Верховного главнокомандующего Красной армии Иосифа Сталина, к которому выстроилась целая очередь желающих сфотографироваться.

Кроме того, в Кишинёве общественные активисты организовали автопробег через весь город со знамёнами Победы. Перед акцией участники развернули гигантское знамя Победы – самую большую копию знамени, водруженного над поверженным Рейхстагом. С флагами Победы по Кишинёву проехали и байкеры.

Аналогичные акции прошли в других городах страны – Бельцах, Комрате и Оргееве. В акции приняли участие депутаты Парламента Молдовы, Народного собрания Гагаузии, мэры городов и сёл, представители местных органов власти. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул вместе с депутатами Парламента Молдовы Иланом Шором и Мариной Таубер были в числе гостей Парада Победы на Красной площади в Москве.

Президент Майя Санду, правящая партия и главы западных диппредставительств максимально попытались испортить праздник. Они забронировали центральную площадь Кишинёва, которая до начала 90-х носила название площади Победы, для проведения «Дня Европы». На площади, где в предыдущие годы выстраивались колонны марша Победы, на этот раз был развёрнут «европейский городок» и выставлены образцы военной техники стран НАТО. Периметр площади был стыдливо огорожен забором. У забора группа провокаторов пыталась оскорблять участников марша Победы выкриками «Позор!» и «Слава Украине!». Люди, шествовавшие в колонне, весело шутили и поздравляли провокаторов с праздником, размахивая перед ними флагами Победы.

Попытался испортить праздник кишинёвцам и мэр города Ион Чебан, переметнувшийся в проевропейский лагерь. Мэрия Кишинёва организовала прямо на Мемориале «концерт мира» с песнями на румынском и английском языках. На гранитных обелисках в честь павших героев были размещены мониторы. Сам Ион Чебан даже не пришёл на Мемориал возложить цветы, посчитав, что это отнимет у него проевропейский электорат. «Его нет. Он имеет право проводить время со своей семьей», – заявил вице-мэр Кишинева Илья Чебан.

«Для большинства граждан Республики Молдова 9 мая было, есть и будет Днём Победы. Мы — потомки победителей, и мы гордимся этим. Сегодняшний день в очередной раз показал: народную память не стереть, как бы этого кому-то ни хотелось», – сказал по итогам мероприятия экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон.