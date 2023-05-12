Жители оккупированного Краматорска наводят российские ракеты на украинские позиции

В Краматорске задержаны местные жители, которые помогали российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности задержала еще двух приспешников врага во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленниками оказались двое жителей Краматорска, которые передавали оккупантам локации сил обороны на территории региона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание они обращали на места базирования и маршруты перемещения подразделений украинских силовиков.

«Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеской задачи. По данным следствия, один из них собирал разведданные и передавал их своему сообщнику, который администрировал пророссийскую группу в Телеграмм и был «на связи» с боевиком оккупационной группировки РФ на восточном фронте.

Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по Краматорскому району. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором через мессенджер», – отчитались в СБУ.