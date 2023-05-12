Жители оккупированного Краматорска наводят российские ракеты на украинские позиции

Игорь Шкапа.  
12.05.2023 13:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, СБУ, Украина


В Краматорске задержаны местные жители, которые помогали российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

В Краматорске задержаны местные жители, которые помогали российской армии. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Служба безопасности задержала еще двух приспешников врага во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленниками оказались двое жителей Краматорска, которые передавали оккупантам локации сил обороны на территории региона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание они обращали на места базирования и маршруты перемещения подразделений украинских силовиков.

«Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеской задачи. По данным следствия, один из них собирал разведданные и передавал их своему сообщнику, который администрировал пророссийскую группу в Телеграмм и был «на связи» с боевиком оккупационной группировки РФ на восточном фронте.

Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по Краматорскому району. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором через мессенджер», – отчитались в СБУ.

Одному из задержанных сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Действия администратора интернет-группы квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

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