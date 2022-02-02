Жители Петербурга подвергли резкой критике пиар губернатора Беглова на теме блокады

Жители Санкт-Петербурга отреагировали на визит губернатора Александра Беглова в Минск. Петербуржцев возмутили не только попытки пиара градоначальника на теме блокады Ленинграда, но и очередной дорогой супер-джет, на котором делегация Александра Дмитриевича совершала перелет, а также его отношение к проблемам города.

В минувший вторник делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым посетила с официальным визитом столицу Беларуси Минск. В рамках поездки состоялась встреча Александра Дмитриевича и президента республики Александра Лукашенко, а также открытие в Минске экспозиции «Символы блокадного Ленинграда», посвященной 78-й годовщине освобождения города.

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Пользователи Сети подвергли Беглова жесткой критике за его постоянные «блокадные пляски», с помощью которых он пытается создать в медийном пространстве образ заботливого и уважающего блокадников губернатора. Как отмечают петербуржцы в социальных сетях, Беглов нарочито пытается упоминать их в своих речах все время, и даже в Беларуси с ними встретился, а тем временем в Северной столице прошедшие через блокаду пенсионеры и ветераны вынуждены «грести» неубранный снег. Но по этому поводу Александр Дмитриевич не делает никаких заявлений, предпочитая лишь пиариться на теме блокады Ленинграда.

Некоторые пользователи напоминают, что сегодня в непростом положении оказался и бизнес Петербурга, с которым администрация Беглова по-прежнему не желает выстраивать конструктивный диалог. Предприниматели до сих пор остаются без реальной финансовой поддержки со стороны Смольного, но губернатор закрывает на проблему глаза. На фоне системных проблем в Северной столице «топорный пиар» главы региона на встрече с блокадниками в Минске, считают горожане, «видно за версту».

Также петербуржцы обратили внимание и на самолет, которым осуществлялся перелет делегации Беглова из Петербурга в Минск и обратно. По информации ряда источников, стоимость аренды супер-джета обошлась примерно в 5-6 миллионов рублей. В эту цену входят 14 посадочных мест с отделкой под черное дерево, отдельное спальное место, ванная, завтрак и прочие услуги экипажа. И в этом роскошном самолете петербургский губернатор летал на встречу с блокадниками вместо того, чтобы потратить эти колоссальные деньги им на подарки, а поздравить по телефону.

Стоит отметить, что «пиар-акцию» Александра Беглова в Минске раскритиковали и в экспертном сообществе. Ранее общественный деятель Эрнест Макаренко прокомментировал преподнесенный губернатором в подарок Лукашенко блокадный хлеб. По его мнению, это выглядело неэтично, так как хлеб является невероятным и святым символом блокады. Эксперт отметил, что у него просто не укладывается в голове, как вообще такое можно было сделать.