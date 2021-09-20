Жители России на выборах наказали отказавшихся признать Крым

20.09.2021 17:16 (Мск), Москва, Елена Острякова

Либеральная партия «Яблоко», набравшая 1,5% на парламентских выборах, вновь поплатилась за высказывания своего лидера Григория Явлинского о Крыме.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главным результатом выборов я считаю катастрофическое поражение партии «Яблоко». Я считаю, это главный положительный результат. Потому что это единственная партия, которая оспаривала территориальную целостность нашей станы. Они откровенно продвигали в России прозападный компрадорский мейнстрим. И народ дал им ответ. Теперь вопрос о прозападных настроениях на долгое время снят», – сказал Евстафьев.

При этом он считает, что так называемый «крымский консенсус» в Госдуме (единство всех фракций по вопросам внешней политики) перестал существовать, и нужно искать току сбора нового патриотического консенсуса.

В ходе прошедшей кампании Явлинский заявил, что не считает Крым частью России. Он это делал и в ходе парламентских выборов в 2016 году, и на президентских выборах в 2017. В итоге «Яблоко» тогда не преодолело 5% барьер, но и сам Явлинский стал лидером антирейтинга.

«Результаты «Яблока» – это, конечно, провал. Все считали, что партия сторговалась и получит свои 3% госфинансирования за позицию по протесту, но даже близко этого не происходит», – сказал в эфире «Эха Москвы» либеральный политолог из Санкт-Петербурга Михаил Виноградов.

Отметим, что в Москве «Яблоко» получило 5% голосов, а в Петербурге – 7%. Этих избирателей не смутили слова Явлинского о Крыме.

Не прошел в Госдуму и другой отрицатель российского статуса Крыма – саратовский коммунист-навальнист Николай Бондаренко. Он проиграл на округе единоросу Андрею Воробьеву, набрав 29,5% против 52,48%.

Ранее в одном из интервью Бондаренко признался, что испугался, когда Крым воссоединился Россией, потому что «ура-патриотизм – это страшное оружие», и в итоге от этого «стало только хуже». После этого саратовскому коммунисту предложили политическое убежище на Украине.

Политолог Сергей Марков полагает, что новой Госдуме возникнет «фракция Донбасса».

«В Думе будет неформальная фракция «ветеранов войны в Донбассе», жесткие патриоты. С появлением в думе новых либералов и новых патриотов в Госдуме будет больше дискуссий. Но эти дискуссии будут маргинальны», – написал Марков в своем телеграм-канале.