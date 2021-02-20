Жители самого южного посёлка Крыма просят Путина о помощи

20.02.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Жители Фороса – поселка на Южном берегу Крыма – составили петицию к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить застройки местного парка и сохранить свободный доступ к морю.

Об этом говорили участники ток-шоу в эфире телеканала «Первый Севастопольский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Местные жители опасаются потерять доступ в огромный парк санатория «Форос», который был разбит здесь еще в 1834 году и является одним из самых красивых в Крыму.

В украинские времена акционерами санатория «Форос» были олигархи Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, которые привели территорию в упадок. После Русской весны здравница была национализирована и продана профсоюзам Татарстана. Сейчас Казань вкладывает немалые деньги в восстановление санатория – сегодня он становится одним из самых современных и комфортабельных на полуострове.

Однако при сохранении свободного доступа парк удерживать в надлежащем состоянии трудно – достаточно отойти от главных аллей, чтобы убедиться в этом – посетители под деревьями устраивают туалеты, бросают мусор, можно обнаружить ночлежки бомжей и т.п.

Видимо поэтому, несколько дней назад Минприроды Крыма ограничило доступ в парк «в связи с большой антропогенной нагрузкой». Однако, по словам автора петиции, жительницы Фороса Елены Терновской, это не устраивает местных жителей.

Они также обеспокоены планами по дальнейшей реконструкции на территории «Фороса». Речь идет о части заброшенных в украинские времена объектов санатория – футбольного поля, стадиона, столовой и т.п.

Всё это теперь планируется восстановить под детский лагерь «Ак Барс». Однако Терновская опасается, что застройка может повредить и парк.

«К жителям поселка попал план – если мы посмотрим на план, то это порядка 11-ти гектар. Общая территория парка – 70 гектар, но экспозиционная зона, предназначенная для прогулок, свободных посещений – это 28 гектар. То есть, половина экспозиционной зоны уходит под застройку. Причем, под застройку очень специфических объектов – детский лагерь, футбольное поле, стадион, столовая», – сказала Терновская.