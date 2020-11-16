Жители Сараево устали от партии исламистов и националистов

16.11.2020, Белград, Алексей Топоров

На прошедших в минувшее воскресенье в Боснии и Герцоговине местных выборах самая авторитетная бошнякская Партия демократического действия (SDA) проиграла в столичном Сараево и ряде других крупных городов Федерации.

При этом руководство партии все равно заявило о победе, выиграв выборы мэров в 30 общинах.

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Лидер Партии демократического действия Бакир Изетбегович заявил на пресс-конференции, что партия проиграла местные выборы в Сараево, но победила в Боснии и Герцеговине.

«Что-то произошло в Сараево, это очевидно, – прокомментировал ситуацию Изетбегович. – Там у нас была очень сильная оппозиция, которая объединилась против нас».

Как сообщает портал Klix, один из бывших функционеров SDA Алеша Чампара заявил, что партия потерпела историческое поражение на местных выборах в БиГ, и призвал Бакира Изетбеговича и других представителей руководства уйти в отставку.

«SDA проиграла не только в Сараево, но и во всех крупных муниципальных центрах, – отметил Чампара. – Я считаю, что это (заявления Изетбеговича о победе – ред.) оскорбление интеллекта граждан. Настоящая правда в том, что это самое крупное историческое поражение ПДД на местных выборах, особенно поражение в кантоне Сараево. Все должны уйти в отставку после этого катастрофического поражения».

Курьезная ситуация с SDA сложилась в Травнике, где ее представитель Мирсаид Пецо победил на выборах за пост мэра, но на следующее же утро скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Партия демократического действия (Stranka Demokratske Akcije) была создана бошнякскими исламистами и националистами под руководством фундаменталиста Алии Изетбеговича с целью отделения Боснии от Югославии. С первых же дней политическая сила начала готовится к этому акту, создавая свои полувоенные формирования «Зеленые береты» и «Патриотическая лига». Долгое время обладала практически всей полной власти в бошнякских кантонах Федерации БиГ (мусульмано-хорватская федерация, один из энтитетов страны). И, по сути, развязала сепаратистскую войну с последовавшими вслед за этим этническими чистками местного сербского населения, не желавшего покидать Югославию.

Со временем руководство партии стало политической и бизнес-элитой страны под руководством клана Изетбеговичей. И после смерти Алии руководство партией перешло к его сыну Бакиру. У клана за годы войны 90-х сложились прочные взаимоотношения с лидерами мусульманского мира разной степени радикальности, а также с эрдогановской Турцией. В ответ на щедрые инвестиции арабских шейхов, элита SDA приглашала в страну вероучителей с Ближнего Востока и Северной Африки, многие арабы и пакистнацы оседали в стране. Партия и ее лидеры умело годами нагнетали атмосферу ненависти к сербской и хорватской общинам БиГ.

При этом многим бошнякам не нравилась архаизация общества, осуществляемая SDA, учитывая что в югославский период Босния и Герцеговина была одной из самых мультикультурных республик Югославии с большими процентом межнациональных браков и большими симпатиями местного населения к левым идеям. Можно предположить, что провал партии в крупных городах – это ответ бошнякского общества на десятилетия политики насаждения религиозного фундаментализма и ксенофобии.