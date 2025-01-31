«Жители украинского приграничья бегут в РФ, чтобы не повесили бандеры» – общественница

Вадим Москаленко.  
31.01.2025 11:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1525
 
Дзен, Общество, Россия, Украина


СБУ глушит вещание российского ТВ и радио на украинском приграничье, однако сигнал постоянно появляется на других частотах.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявила региональный координатор так называемой национальной платформы «стойкости и сплоченности» в Харьковской области Диана Баринова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

СБУ глушит вещание российского ТВ и радио на украинском приграничье, однако сигнал постоянно появляется...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Если мы говорим о территориях, близких к границе с РФ, то там есть такой момент – работа с жителями и смена сознания людей. Много лет, 20 лет, есть такие территории на Харьковщине, Сумщине и в других регионах, уверена, где брало российское ТВ и радиовещание, а украинское не брало. И эти люди жили в парадигме вот этих российских нарративов. Не потому что они так думали, а потому что они так слушали.

Мы вчера говорили с руководителем военной администрации сельской, он говорит – где-то 10 процентов жителей громады – 6 было до войны, и 600 где-то выехали перед деоккупацией. Потому что они были такие малообразованные, смотрели ТВ, и они боялись, что их бандеры повесят. Выехали в Россию», – рассказала Баринова.

«Это момент, о котором надо думать. СБУ сегодня блокирует эти каналы, однако они снова постоянно находят какие-то новые частоты и пробивают все эти вещи», – добавила «координаторка».

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить