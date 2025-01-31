«Жители украинского приграничья бегут в РФ, чтобы не повесили бандеры» – общественница

СБУ глушит вещание российского ТВ и радио на украинском приграничье, однако сигнал постоянно появляется на других частотах.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявила региональный координатор так называемой национальной платформы «стойкости и сплоченности» в Харьковской области Диана Баринова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о территориях, близких к границе с РФ, то там есть такой момент – работа с жителями и смена сознания людей. Много лет, 20 лет, есть такие территории на Харьковщине, Сумщине и в других регионах, уверена, где брало российское ТВ и радиовещание, а украинское не брало. И эти люди жили в парадигме вот этих российских нарративов. Не потому что они так думали, а потому что они так слушали. Мы вчера говорили с руководителем военной администрации сельской, он говорит – где-то 10 процентов жителей громады – 6 было до войны, и 600 где-то выехали перед деоккупацией. Потому что они были такие малообразованные, смотрели ТВ, и они боялись, что их бандеры повесят. Выехали в Россию», – рассказала Баринова.