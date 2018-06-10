10.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Жители Украины поддерживают политзаключенных, пересылая им деньги и лекарства

Брошенные в тюрьмы жертвы киевского режима не остаются с бедой один на один и продолжают получать помощь от неравнодушных жителей Украины. Один из таких заключённых – пенсионер из Станицы Луганской, взорвавший блокпост ВСУ заминированной банкой с мёдом.

Об этом стало известно из переписки с политзаключенными, опубликованной на своей странице в Facebook отцом адвоката «деда» Владимиром Рыбиным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир, добрый день!!! Владимир, вот мы тут и деду и мне посмотрели, вроде уже кончается всё. Деду – фармадипин (в каплях), нитроглицерин (таблетки), нафтизин, ангилекс (спрей, или альтернативу), неофлорум. Мне – серота (таблетки), вата, ангилекс, нафтизин, нормовен (гель), йод. Вроде всё. Владимир, вы на Софию еще ничего не отправляли? Ну, вообще отпишите, получится или нет. Хорошего дня!», – написал один из заключенных, отбывающий наказание вместе с дедом.

Отец адвоката поблагодарил неравнодушных граждан за помощь политзаключённым.

«Это фрагменты переписки с теми, кто лишен воли. А кто такой «Дед» знаете? А помните деда, который на блокпосту Станицы Луганской мёдом угостил воинов АТО после того, как погиб родной ему человек? Отбывает дед для него уж точно пожизненные 14 лет! Я не знал когда, но знал, что помощь придет. И точно – 08.06 на карточку ПБ поступила целая 1000 гривен от Александра. Завтра иду закупать лекарства. Спасибо Вам, добрые люди!», – написал Рыбин.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал об аресте украинскими спецслужбами в 2015 году пенсионера из Станицы Луганской, принесшего на украинской блокпост банку мёда с бомбой, в отместку за проведённую боевиками «Торнадо» зачистку в Станице.