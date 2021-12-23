Жители ЮБК жалуются на экспансию отеля «Мрия»

23.12.2021  01:54 (Мск), Севастополь,
Виктор Орлов.  
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Дзен, Крым, Недвижимость, ЮБК, Ялта


Лидер общественной организации «Русский блок» Геннадий Басов заявил, что получает жалобы от жителей Южного берега Крыма, которые считают, что рискуют лишиться своей недвижимости в результате расширения территории пятизвездочного отеля Mriya в Большой Ялте.

«Нам передали документы, из которых следует, что пошел процесс отбора жилья у людей, которые построили его при Украине, в районе отеля «Мрия».  Из поступивших материалов можно предположить, что санаторий «Зори России», бывший «Зори Украины», взят под опеку более богатым представителем туристического бизнеса. В частности, охрану близлежащих территорий, в том числе территории, прилегающей к «Зори России», осуществляют представители «Мрии», – рассказал Басов «ПолитНавигатору».

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Лидер общественной организации «Русский блок» Геннадий Басов заявил, что получает жалобы от жителей Южного...


По словам политика, коммерсанты ссылаются на постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 г. N 2085-6/14.

«Это постановление касалось национализации объектов недвижимости на территории Крыма. И вроде бы дело благородное, вернуть крымчанам то, что им причитается по праву. Однако вносимые изменения в постановление о национализации носят не публичный характер и, похоже, являются инструментом для «отжим»а жилья у ничего не подозревающих добропорядочных граждан. Так в Ялтинском городском суде оказалось дело, по которому у матери-одиночки отбирают жилой дом, доставшийся ей от отца. Как оказалось, он национализирован, а территория вместе с домом может перейти к представителю туристического бизнеса», – утверждает Басов.

По его данным, «это единственное жилье женщины с ребенком, в котором они зарегистрированы органами власти, но это никого не волнует – есть вероятность того, что их выбросят на улицу», не предоставив никаких компенсаций.

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