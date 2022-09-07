Жители Закарпатья не горят желанием воевать за Украину

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Новости Украины

С момента объявления президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации половина всех украинских уклонистов приходится на жителей Закарпатья.

Такие данные публикует Украинская хельсинская группа по правам человека, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что за последние полгода на Украине было вынесено 66 приговоров за уклонение от призыва. Из них 31 – в Закарпатье. При этом ни одного оправдательного приговора вынесено не было, все фигуранты признавали свою вину.

Лидером по вынесению приговоров был Мукачевский городской районный суд, на его счету 19 вынесенных приговоров. Однако в тюрьму отправили только одного человека. На тот момент он уже находился на испытательном сроке, его осудили на три года, все остальные получили наказания с испытательными сроками.

Напомним, что статья 336 уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на воинскую службу во время мобилизации, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Однако уклонистов ловят не только в Закарпатской области, но и по всей подконтрольной Украине территории. Так, на прошлой неделе за сутки пограничники поймали 27 уклонистов, которые хотели пересечь границу. Что примечательно, ловили их выстрелами из автомата.

«Чтоб остановить беглецов пограничники осуществили два предупредительных выстрела», – рассказывали в пограничной службе Украины

Случаются на Украине и довольно курьезные случаи. Так 22-летний парень хотел пересечь границу лесами, но заблудился. Ему пришлось вызвать полицию. Нашли беглеца только пограничники с собаками совместно с МЧС

На втором месте по уклонистским делам находится Львовская область. Там было вынесено десять приговоров. Ну, а тройку замыкает Днепропетровская область – семь приговоров

Обозреватель Олег Хавич дал комментарий «ПолитНавигатору», почему же Закарпатье лидирует по вынесенным приговорам, касающиеся уклона от воинской службы. По его мнению, главная причина – географическая. Многие люди с Юго-Восточной и Центральной Украины приехали на западную часть, считая эти регионы наиболее безопасными

«Главная причина того, почему на Закарпатье так много приговоров в отношении «уклонистов», – географическая. Во-первых, это самая западная область нынешней Украины, то есть сотни тысяч людей с Юго-Восточной и Центральной Украины считали, что именно этот регион является самым безопасным для переселения. И они не ошиблись: хотя с формальной точки зрения единственной областью, по которой пока не прилетали российские ракеты, является Черновицкая, однако по Закарпатской был всего лишь один удар, и то по железнодорожной подстанции в удалённом горном районе, где и местных жителей немного. Собственно, по статистике из 31 приговора 9 вынесены в отношении переселенцев», – рассказал Хавич

Он также отметил, что немаловажный фактор, что Закарпатская область граничит со странами ЕС, куда можно будет очень просто сбежать, чтобы не стать пушечным мясом

«Закарпатская область граничит сразу с четырьмя странами ЕС – Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей, что создаёт почти идеальные условия для побега с территории Украины потенциального пушечного мяса – причём как приезжих, так и местных мужчин. Этот процесс идёт с самого начала российской СВО на Украине, и власти Закарпатья пытаются его если не остановить, то хотя бы замедлить, проводя своеобразную акцию устрашения. Ведь один только Мукачевский горрайонный суд вынес в отношении уклонистов 19 приговоров – то есть почти в два раза больше, чем все суды Львовской области по аналогичным делам. При этом на Львовщине в два раза больше постоянного населения, чем на Закарпатье, да и переселенцев туда прибыло почти столько же», – подчеркнул обозреватель