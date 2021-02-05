Жители Закарпатья перекрыли международную трассу «Киев-Чоп»

05.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В Закарпатье несколько десятков человек блокировали автодорогу международного значения «Киев-Чоп».

Трассу перекрыли, чтобы привлечь внимание центральной власти к проблеме высоких тарифов и неспособности населения оплачивать платежки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Протестующие непрерывно ходили по пешеходному переходу на выезде из Мукачево не пропуская автотранспорт. Из-за этого на трассе образовался затор, который протянулся до села Ракошино.

По мнению политолога Александра Семченко, эта акация, как и недавние подобные акции по всей Украине, не будет иметь эффекта.

“Подобные акции уже происходили в других областях – Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, по всей Украине. Ничего в результате не изменилось. Ничего не изменится и в результате этой акции. Прошлые акции убедили власть, что ей ничего особо не угрожает, изобразила бурную деятельность по снижению тарифов (которая на самом деле не бурная), и все.

Теперь власть рассчитывает, что “повоняют и забудут”. Чтобы власть начала как-то реагировать на такие акции, они должны происходить не где-то на трассе, а рядом с Зеленским, с Аваковым, со Шмыгалем. Надо приходить большой массой народа и давить на психику. В пятой статье Конституции написано, что источником власти является народ, который осуществляет свою власть опосредованно, через своих представителей, так и непосредственно.

Причем форма непосредственного осуществления власти в Конституции не определена. То есть, прийти и сказать Зеленскому, что он неправ – это тоже форма непосредственного осуществления власти”, – сказал Александр Семченко в комментарии корреспонденту “ПолитНавигатора”.