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Украинские нацисты объявили охоту на жительницу Днепропетровска Ирину Щербину, которая накануне в социальной сети открыто подтвердила версию Алексея Арестовича о том, что причиной обрушения жилого дома в городе стала неудачная работа украинской ПВО.

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«Днепр – мой родной город, но я оттуда, слава Богу, съ…сь. Жалко, что его захватили пи…сы. Во время «выбуха» я, находясь в 35 километрах от Днепра, сидела и смотрела в окно. Так как не было света, нех… заняться. За лесом раздался хлопок, а через время я узнаю, что в Днепре е…ло в дом. То есть, что это было? Я так понимаю, что это была ПВО, которая находится где-то в нашем районе, то есть в 35 км от Днепра. Ну что – слава Украине, на..й, ё…й!» – не выбирая выражений, в ролике рассказывает Щербина.

Она отметила, что видео уже несколько раз удаляли из украинских каналов.

Украинские нацисты ожидаемо разразились угрозами в адрес женщины. Изучив социальные сети Щербины, фашисты обнаружили подписку на пророссийские паблики (на Украине за чтение неугодных СМИ можно загреметь в СБУ), а также фотографии из Крыма, сделанные в 2017 году.

Женщине уже оперативно выдвинуто обвинение – в работе корректировщицей. Вне всякого сомнения, нацисты найдут способ добиться «признания» и во всех иных грехах, как только схватят неугодную.