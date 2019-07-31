31.07.2019, Луганск, Александр Гусар
Жительница Донбасса донесла на соседа в СБУ из-за бытовой ссоры
Житель Станицы Луганской был арестован по доносу соседки, которая обвинила его в симпатиях к ЛНР.
Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Такой случай имел место на прошлой неделе в Станице Луганской, где женщина из-за бытового конфликта написала донос на соседа, и в этот же день он был арестован», – сообщил представитель оборонного ведомства.
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