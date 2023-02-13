Жительница Керчи получила 2 года условно за антирусские комментарии в Telegram

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Керчанка получила условный срок за призывы в телеграм-чатах к расправе над русскими. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что в роли экстремистки себя решила попробовать 31-летняя социальный работник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С февраля по июль прошлого года керчанка через телефон выходила в телеграм в поисках информации, касающейся проведения на территории Украины, ДНР и ЛНР специальной военной операции.

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«Находясь под воздействием негативной информации и публикаций с фотографиями убитых российских военнослужащих, керчанка оставляла текстовые комментарии, содержащие призыв к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)», – сообщили в пресс-службе Керченского суда.

Подсудимая свою вину признала, раскаялась, и, учитывая смягчающие обстоятельства и совершение преступления впервые, суд назначил ей два года лишения свободы условно, с запретом заниматься педагогической деятельностью на 2 года.