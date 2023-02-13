Жительница Керчи получила 2 года условно за антирусские комментарии в Telegram

Любовь Смирнова.  
13.02.2023 17:41
  (Мск) , Керчь
Просмотров: 349
 
Дзен, Криминал, Крым, Россия


Керчанка получила условный срок за призывы в телеграм-чатах к расправе над русскими. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что в роли экстремистки себя решила попробовать 31-летняя социальный работник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С февраля по июль прошлого года керчанка через телефон выходила в телеграм в поисках информации, касающейся проведения на территории Украины, ДНР и ЛНР специальной военной операции.

Керчанка получила условный срок за призывы в телеграм-чатах к расправе над русскими. Пикантности ситуации...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Находясь под воздействием негативной информации и публикаций с фотографиями убитых российских военнослужащих, керчанка оставляла текстовые комментарии, содержащие призыв к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русские)», – сообщили в пресс-службе Керченского суда.

Подсудимая свою вину признала, раскаялась, и, учитывая смягчающие обстоятельства и совершение преступления впервые, суд назначил ей два года лишения свободы условно, с запретом заниматься педагогической деятельностью на 2 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть