Жительница Керчи получила штраф за хулу на русскую армию

22.08.2022  12:17 (Мск), Керчь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Крым, Россия


К штрафу в 30 тысяч рублей Керченский городской суд приговорил местную жительницу за публикации в соцсети ВКонтакте, дискредитирующие российскую армию.

Речь идет о серии постов в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К штрафу в 30 тысяч рублей Керченский городской суд приговорил местную жительницу за публикации...

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«46-летняя жительница города Керчи в период времени с 13 мая 2022 г. по 24 июня 2022 г.  в социальной сети «Вконтакте» размещала публикации, дискредитирующие использование Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности в рамках демилитаризации и денацификации Украины, а также выражала  публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях», – уточнили в пресс-службе суда.

В случае повторного нарушения керчанку ждет уголовная ответственность.

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