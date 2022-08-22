Жительница Керчи получила штраф за хулу на русскую армию

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К штрафу в 30 тысяч рублей Керченский городской суд приговорил местную жительницу за публикации в соцсети ВКонтакте, дискредитирующие российскую армию.

Речь идет о серии постов в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«46-летняя жительница города Керчи в период времени с 13 мая 2022 г. по 24 июня 2022 г. в социальной сети «Вконтакте» размещала публикации, дискредитирующие использование Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности в рамках демилитаризации и денацификации Украины, а также выражала публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях», – уточнили в пресс-службе суда.

В случае повторного нарушения керчанку ждет уголовная ответственность.