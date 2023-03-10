Жительница Крыма заплатит 50 тысяч штрафа за «Щеневмерлу»

Любовь Смирнова.  
10.03.2023 13:29
  (Мск) , Бахчисарай
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Д.Б., Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


Бахчисарайский райсуд Крыма приговорил 20-лтенюю местную жительницу за демонстративную поддержку бандеровского режима на Украине в условиях СВО. Девушка получила максимальное административное взыскание за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации пресс-службы суда, 1 марта 2023 года в 21 час 00 минут жительница Бахчисарайского района в одной из социальных сетей на своей персональной странице разместила для неограниченного круга лиц видеоматериал, на котором она исполнила гимн Украины «Ще не вмерла Україна».

Бахчисарайский райсуд Крыма приговорил 20-лтенюю местную жительницу за демонстративную поддержку бандеровского режима на Украине...

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Интересно, что в суде нарушительница свою вину признала и раскаялась.

Суд признал ее виновной по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ – «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» и назначил ей штраф в 50 тысяч рублей.

Отметим, что каждый подобный факт сторонники запрещенного за экстремизм меджлиса приписывают себе в актив, как действие проукраинского подполья «Желтая ленточка», которое якобы готовится поддержать в роли «пятой колонны» вторжение ВСУ в Крым. Однако чаще всего нарушители не отдают отчет в противозаконности своих действий и искренне удивляются, когда их вычисляют правоохранители и привлекают к ответственности после профилактической беседы.

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