Жительница ЛНР в украинском эфире объяснила, почему Донбассу не о чем говорить с Киевом

28.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на то, что украинские телеканалы хорошо показывают на территории ЛДНР, местные жители их не смотрят – им противна пропаганда и ложь.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила дозвонившаяся в студию жительница ЛНР назвавшаяся Луиза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Есть у нас ваш канал «Дом» – вернее, не ваш, а Зеленского. Но у нас его никто не смотрит. Во-первых, ведущие – из каких нафталинов они их повытягивали? Это смешно, в XXI веке [иметь] таких ведущих. «Дом» у нас никто не смотрит, хоть он и транслируется, и хорошо его видно, и никто его не забивает. Украинских каналов у нас валом, причём по телевизору.

Так вот, зовут они нас, говорят, что мы тут тёмные и забитые, и им нужно с нами разговаривать. О чём? О нищете? Мы здесь тоже мёд не хлебаем ложками, но я коммуналку могу оплатить. И могу в пределах разумного купить и яблоко, и банан, и тот же мандарин. Меня здесь никто не трогает», – сказала она.

На эти слова ведущий высказал провокационное предположение, что низкие тарифы могут быть искусственно созданы на время войны – ради лояльности населения, а как только ЛДНР признают – цены якобы сразу станут рыночными.

«Все эти семь лет я коммуналку могу оплатить. Я не получаю платёжки, от которых в шоке – что наблюдаю на Украине. У меня на Украине много знакомых – они в шоке от этих платёжек», – ответила пенсионерка.