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01.11.2021 13:51 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Криминал, Украина
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Жительница Мариуполя опознала в насильниках боевиков «Азова»

Новости УкраиныБоевики неонацистского корпуса «Азов» в окрестностях оккупированного украинской армией Мариуполе Донецкой области изнасиловали местную...

Боевики неонацистского корпуса «Азов» в окрестностях оккупированного украинской армией Мариуполе Донецкой области изнасиловали местную жительницу и пригрозили ей смертью в случае, если информация об этом станет известна правоохранителям.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», пострадавшая решила передать информацию о своих обидчиках после того, как опознала их.

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Женщина утверждает, что к преступлению причастны члены «Азова» Сергей и Александр Фурсовы, отец и сын.

В мае этого года заприметили девушку по имени Светлана (имя изменено), которая им понравилась. Со слов Светланы, они были одеты в форму с нашивкой «Правого сектора», стали приставать к ней, силой затащили в свою квартиру, где и совершили насильственные действия.

После всего произошедшего они вывезли ее в поле, приставили к голове пистолет и предупредили, что, если девушка не будет молчать, ее убьют.

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