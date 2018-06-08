08.06.2018, Славянск, Владимир Гладков

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Жительница Славянска арестована за помощь ополчению

Украинские правоохранители продолжают находить «пособников террористов» на подконтрольных Киеву территориях.

Так, сотрудниками МВД Украины в Славянске была задержана местная жительница, которая оказывала помощь ополченцам Донбасса.

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Об этом сообщили на сайте Полиции Донетчины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2014 году женщина входила в незаконные вооруженные формирования и несла службу на блокпосту на въезде в Славянск. Днем работала у террористов поваром, а ночью дежурила на КПП. 46-летнюю жительницу Славянская разоблачили участковые офицеры полиции. Пособница боевиков задержана», – сообщили правоохранители Украины.

После того, как ополчение оставило Славянск, а украинская армия установила свой контроль, женщина продолжила жить в родном городе.

«Наёмница была уверена, что о её деятельности, кроме «собратьев», которые бежали в Донецк, никому не известно. В то время в городе был «комендантский час» и баррикады боевиков в окрестностях почти никто не пересекал», – заявили на сайте МВД Донетчины.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – от 3 до 8 лет лишения свободы.