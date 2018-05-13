13.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Жительницу Луганщины в СБУ пытали на электрическом стуле за участие в референдуме

За участие в референдуме 2014 года жительницу Луганщины задержали сотрудники СБУ, пытали электричеством, заставляя подписывать протокол, после чего она была осуждена на 8 лет.

Об этом во время двенадцатого заседания Украинского народного трибунала в Донецке рассказала потерпевшая Ольга Максимова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жительница города Счастье (Луганская область), ухаживала за матерью, которая в 2013 году перенесла правосторонний инсульт.

«11 мая 2014 года сходила как участник на референдум. Продолжала так же ухаживать за матерью, спокойно жила. С 16 июня 2014 года ко мне стали приходить представители добробата «Айдар», я боялась, пряталась от них долгое время. 18 августа, чуть не выломав дверь, меня всё-таки арестовали за участие в референдуме», – рассказала потерпевшая.

Продержав сутки в отделении милиции, женщину отпустили домой, но уже с 20-го августа сотрудники СБУ периодически интересовались её кругом общения.

В конечном итоге 28 февраля 2015 года Ольгу Максимову задержали неизвестные в военной форме, лица которых были скрыты под балаклавами. Женщине надели на голову мешок, руки сковали наручниками и вывезли в неизвестном направлении, где продержали почти пять суток.

«Издевались, как хотели, не кормили, избивали. Подверглась так называемому электрическому стулу», – рассказала она.

По словам потерпевшей, эта пытка представляла собой металлический стул с мокрыми полотенцами, на который сажали человека, руки и ноги пристёгивали наручниками и подключали электрический ток

«Из присутствующих было два человека с открытыми лицами – это следователь СБУ Северодонецка Комарницкий и представитель батальона «Торнадо», его позже осудила Украина. Я не знаю, как его зовут, увидела в сюжете, могу опознать», – добавила Максимова.

«Они заставили меня подписать протокол, что якобы я сотрудничаю с какими-то людьми. Избиением вынудили подписать этот протокол. В конечном итоге, на основании этого протокола, я была арестована представителями СБУ 1 сентября 2016 года», – рассказала потерпевшая.

5 марта в 2 часа ночи женщину вывезли на окраину города и отпустили.

«Когда задержали и заключили под стражу 1 сентября 2016 года, был протокол именно от 28 февраля 2015 года, подписанный Комарницким. Это тот протокол, который я подписала в подвале. Я видела этого следователя в здании СБУ города Северодонецка.

Следователь Комарницкий присутствовал при пытках. Он говорил людям в балаклавах: «Она не хочет со мной общаться», и меня начинали избивать», – вспоминает потерпевшая.

По словам Максимовой, последнее задержание происходило на глазах нетранспортабельной матери, которая осталась одна на долгих полтора года.

«Статья 258, часть первая, пункт три (создание террористической группы – ред.), срок 8 лет. Жалобы на действия сотрудников СБУ никто не принимал. Они просто смеялись в глаза и рвали их. Адвокат, который напрямую сотрудничает со следователями и представителями СБУ – это не адвокат. Петрощук Екатерина. Ничего не сделала вообще», – добавила она.

При этом женщина является инвалидом 3-й группы с ампутацией нижней трети левой голени.

«В результате пыток у меня нарушены хрящи локтевых суставов, нужно ставить импланты. При избиении я прикрывала локтями почки. Нужна операция на правой почке», – рассказала Ольга Максимова.