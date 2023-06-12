Жительницу Севастополя задержали за нацистские лозунги в пьяном угаре

Владимир Гладков .  
12.06.2023 21:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Русофобия, Севастополь, Скандал, Украина


В Севастополе правоохранители задержали нетрезвую гражданку, выкрикивавшую нацистские лозунги в людных местах.

Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской полиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе правоохранители задержали нетрезвую гражданку, выкрикивавшую нацистские лозунги в людных местах. Об этом...

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«В ходе мониторинга СМИ и сети «Интернет» полицейские в одном из телеграм-каналов выявили видео, на котором женщина, находясь на проспекте Октябрьской Революции в Севастополе, выкрикивала антироссийские лозунги, привлекая к себе внимание прохожих», – говорится в сообщении.

Личность нарушительницы быстро выявили – ею оказалась 54-летняя жительница города. Своё поведение она объяснила нахождением в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанной составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Статья предусматривает наказание в виде административного штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.

После задержания хулиганка публично покаялась.

«Я, гражданка РФ, проживающая в Севастополе, вчера имела возможность высказать фразу «Слава Украине», о чём я очень сожалею. Не понимаю, зачем я это сказала, я это изречение не поддерживаю.

Сегодня великий праздник, День России. Хочу извиниться перед всеми гражданами, которые видели или слышали это. Я эту фразу не поддерживаю, и хочу нас всех поздравить с Днём России, пожелать нам скорейшей победы, и всего самого лучшего», – сказала она.

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