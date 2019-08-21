21.08.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Донбасс, Украина
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Жителя ЛНР приговорили за снабжение взрывчаткой украинских диверсантов

Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор в виде 12 лет лишения свободы жителю Алчевска Роману Коркишко за совершение государственной измены.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства государственной безопасности ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого следственным отделом Министерства государственной безопасности установлено, что Коркишко, осуществлявший пассажирские перевозки через линию соприкосновения, был завербован сотрудниками СБУ с присвоением псевдонима «Карлсон» при пересечении КПП  «Майорск – Зайцево».

По заданиям украинских спецслужб он конспиративно перевозил с территории Украины на территорию Республики посылки, содержащие предметы, необходимые для проведения контрразведывательных мероприятий.  Осуществлял подбор помещений, предназначенных для проживания диверсионно-разведывательных групп и агентуры СБУ», – говорится в заявлении.

Также, по информации ведомства, осуждённый, посредством тайниковых операций снабжал взрывчатыми веществами диверсантов, действовавших на территории ЛНР.

 

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