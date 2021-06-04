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04.06.2021, Севастополь, Виктор Орлов
 
Дзен, Криминал, Крым, Россия, Севастополь
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Жителя Севастополя приговорили к реальному сроку за нацистские граффити

Прокуратура Нахимовского района добилась реального лишения свободы – суд вынес обвинительный приговор в отношении...

Прокуратура Нахимовского района добилась реального лишения свободы – суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя 1996 года рождения. В январе текущего года злоумышленник нанес черной аэрозольной краской изображения свастики, кельтского креста, числовых надписей, являющихся нацистскими и неонацистскими символами, и надписи нецензурной лексики на фасаде здания и металлопластиковых роллетах помещения магазина «Гурме», расположенного на проспекте Победы. Тем самым осужденный совершил порчу имущества юридического лица, причинив ему ущерб на сумму 65200 рублей.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), сообщает пресс-служба прокуратуры.

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С учетом личности подсудимого, имеющего не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость за совершение преступления в сфере незаконного оборота оружия, а также отмены условного осуждения за совершение экстремистских действий, мировой судья назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием в сети веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, сроком на 1 год 5 месяцев.

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