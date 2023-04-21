Жителя Севастополя задержали за госизмену, а он оказался ещё и террористом

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47-летний житель Севастополя, задержанный еще в декабре 2022 года по обвинению в совершении государственной измены, оказался причастен к еще одному тяжкому преступлению – подготовке к теракту.

Об этом сообщила ФСБ.

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«Планировал совершить теракт, а именно поджог одного из административных помещений города. Подозреваемый приискал средства и орудия поджога, а также создал иные условия для совершения преступления, однако не успел довести преступный умысел до конца в связи с задержанием», – говорится в сообщении.

По факту выявления нового эпизода преступной деятельности в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 – ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.