Жителям Донбасса станут доступны все права и возможности граждан РФ – Пушилин

13.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Многие жители Донбасса, получившие паспорта, уже получили и СНИЛС – и готовы участвовать в грядущих выборах Государственной Думы РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К выборам – готовы. Ведётся очень активная работа, проводится много консультаций. Большое количество людей, которые сейчас получают СНИЛС. Есть желание, здесь мы опять на одной волне с нашими гражданами. Есть ощущение участия в политической жизни уже России. И эти возможности и механизмы уже появились», – сказал он.

В свою очередь, Владимир Соловьёв подчеркнул, что жители Донбасса должны получить не только паспорта РФ и возможность голосовать, но и все блага, которые даёт российское гражданство.

«Кроме паспортов и возможности голосовать я хочу, чтобы к вам и деньги пришли – ковидные, и деньги на детей. Чтобы вы получили не только паспорта, но и всё, что идёт с гражданством РФ. Это налаживается?» – спросил он.

«Это в перспективе. Скажу честно – сейчас очень мало, что из этого реализовано. Но мы проводим определённую работу, чтобы граждане России, проживающие на территории Донбасса, имели возможность пользоваться всеми правами и возможностями, равно с остальными гражданами России. Я думаю, что здесь мы придём к тому, что полный функционал, который доступен на сайте Госуслуг, будет доступен нашим гражданам», – ответил Пушилин.