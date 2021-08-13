Жителям Донбасса станут доступны все права и возможности граждан РФ – Пушилин

Жителям Донбасса станут доступны все права и возможности граждан РФ – ПушилинНовости Украины
Многие жители Донбасса, получившие паспорта, уже получили и СНИЛС – и готовы участвовать в грядущих выборах Государственной Думы РФ.
Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К выборам – готовы. Ведётся очень активная работа, проводится много консультаций. Большое количество людей, которые сейчас получают СНИЛС. Есть желание, здесь мы опять на одной волне с нашими гражданами.
Есть ощущение участия в политической жизни уже России. И эти возможности и механизмы уже появились», – сказал он.
В свою очередь, Владимир Соловьёв подчеркнул, что жители Донбасса должны получить не только паспорта РФ и возможность голосовать, но и все блага, которые даёт российское гражданство.
«Кроме паспортов и возможности голосовать я хочу, чтобы к вам и деньги пришли – ковидные, и деньги на детей. Чтобы вы получили не только паспорта, но и всё, что идёт с гражданством РФ. Это налаживается?» – спросил он.
«Это в перспективе. Скажу честно – сейчас очень мало, что из этого реализовано. Но мы проводим определённую работу, чтобы граждане России, проживающие на территории Донбасса, имели возможность пользоваться всеми правами и возможностями, равно с остальными гражданами России.
Я думаю, что здесь мы придём к тому, что полный функционал, который доступен на сайте Госуслуг, будет доступен нашим гражданам», – ответил Пушилин.
Спасибо!
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