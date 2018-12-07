Жителям Ивано-Франковщины предложили “убить в себе москаля” и запретили русскую культуру

07.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Депутаты Ивано-Франковского областного совета рекомендовали запретить использование русскоязычного культурного продукта на территории области до полного прекращения так называемой “российской агрессии”.

Запрет поддержали 68 депутатов, сообщает местное издание Курс.

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“Мы как депутаты областного совета должны засвидетельствовать свою позицию. Будем просить людей воздерживаться от культивирования, проталкивание русскоязычного продукта агрессора”, – сказал депутат Игорь Дебенко, представляя проект.

Дебенко разъяснил, что под “русскоязычным продуктом агрессора” понимаются песни, фильмы, музыка, которая производится, производится российскими гражданами, фирмами.

Кроме того издание сообщает, что депутат от ВО “Свобода” Василий Попович предложил в поддержку решения жителям области проводить флешмоб “Убей в себе москаля” и травить водителей маршруток, продавцов, которые включают русскую музыку.

Запрет ввели с циничной формулировкой “целью избежания эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни, для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации”.

Ранее аналогичные дискриминационные и русофобские решения приняли областные советы в Житомирской, Тернопольской и Львовской областях.