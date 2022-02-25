Жителям Крыма предлагают деньги за выступления в поддержку Украины

25.02.2022  14:46 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Крым, Провокации, Россия, Украина
Новости Украины

Крымский блогер-миллионник Александра Хадж рассказала о заманчивых предложениях, поступающих лидерам молодежной аудитории поучаствовать в антипутинских акциях. За призыв к подписчикам и хештег некая фирма сулит 50 тысяч рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я состою в одном из крупнейших чатов России, где сидят блогеры-миллионники, и туда поступают предложения продать за деньги свое мнение, – сообщила девушка. – Ты можешь получить 50 тысяч за призыв к своей аудитории против Путина с таким же хештегом. Многие откровенно посылают, но некоторые соглашаются».

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Девушка подчеркнула, что не лезет в политику и желает всем – и украинцам, и россиянам, только добра. Но манипулировать общественным сознанием, навязывать чье-то мнение в данной ситуации просто недопустимо.

Кто является щедрым спонсором этого проявления «независимой гражданской позиции», предстоит выяснить правоохранительным органам.

Тем временем, официальные сайты органов власти Крыма второй день под массированными DDoS-атаками. Специалисты относят их к http-flood атакам, которые нацелены на вывод из строя веб-ресурсов.

Аномальное количество запросов идет на портал правительства Республики Крым. Запросы направляются с ip-адресов в США, Индии, Северной и Южной Америк.

«Два дня продолжается атака на государственные интернет-порталы и сайты Крыма, все попытки заблокировать их успешно отбиты, – заверил министр информации Крыма Михаил Афанасьев.- Все ресурсы работают в штатном режиме, вывести их из строя хакерам не удается».

Сейчас информационные ресурсы Республики Крым функционируют в штатном режиме.

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