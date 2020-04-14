Жителям ЛДНР отменят госпошлину при получении гражданства РФ

14.04.2020, Москва, Владимир Гладков

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому жители ЛДНР попадут в перечень лиц, которым не нужно платить госпошлину за приём в гражданство РФ.

Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект представляет собой инициативу – расширить перечень лиц, которым не нужно платить госпошлину за приём в гражданство РФ. Документом предлагается внести в список «лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Отметим, что в настоящее время за совершение действий, связанных с приемом в гражданство, восстановлением в гражданстве, выходом из гражданства, рассмотрением заявления о проверке наличия гражданства Российской Федерации уплачивается государственная пошлина в размере 3500 рублей.

Авторы инициативы – депутаты Госдумы Андрей Козенко, Анатолий Аксаков, Руслан Бальбек, Виктор Водолацкий, Сергей Вострецов, Алексей Журавлёв, Константин Затулин, Наталья Поклонская, Дмитрий Саблин, Казбек Тайсаев, Сергей Шаргунов, Александр Шерин, Павел Шперов, Александр Ющенко, а также члены Совета Федерации Ольга Ковитиди, Сергей Мамедов и Сергей Цеков.

«Вопрос о необходимости отмены госпошлины для жителей республик Донбасса стал одним из самых обсуждаемых в ходе круглого стола «Итоги и перспективы интеграционных процессов Донбасса и России», который состоялся в декабре 2019 года в Донецке по инициативе Интеграционного комитета «Россия – Донбасс», – сообщает пресс-служба депутата Госдумы Андрея Козенко.

По словам Козенко, принятие президентом РФ Владимиром Путиным решения о приёме в гражданство России в гуманитарных целях в упрощённом порядке для граждан ЛНР и ДНР стало переломным и вывело на новый уровень процесс интеграции республик Донбасса и России.

«В то же время, учитывая соотношение размера реальных доходов населения народных республик к размеру взимаемой государственной пошлины, считаю необходимость её уплаты чрезмерной», – подчеркнул депутат.

«Повышение уровня благосостояния жителей Донбасса, доведение к 2022 году размера выплат до уровня средних заработной платы и пенсий регионов Российской Федерации является первостепенной задачей народных республик, основным направлением их государственной стратегии.

Но, несмотря на принимаемые меры, для многих жителей республик трудоспособного возраста уплата пошлины за получение российского паспорта до сих пор является тяжким бременем, а для пенсионеров и других категорий граждан, находящихся на соцобеспечении, и вовсе непосильной задачей», – считают авторы инициативы.

Также в пояснительной записке к документу подчеркнули, что на сегодняшний день РФ является единственной страной, защищающей права и свободы жителей Донбасса, а поскольку защита и поддержка русскоязычного населения по всему миру всегда была и остаётся одним из главных приоритетов внешней политики Москвы, введение льготных условий приёма в российское гражданство для граждан ЛДНР станет продолжением этой стратегии.

При этом отмечается, что правительство уже поддержало законопроект.

«Надеемся, что документ будет рассмотрен и принят Государственной думой уже в ближайшее время, как только это станет возможным в соответствии с действующими регламентными нормами. Это действительно важное решение, которого ожидают сотни тысяч наших соотечественников», – подчеркнул Андрей Козенко.

Глава ДНР Денис Пушилин тепло поблагодарил инициаторов и отметил своевременность данного шага.

«Благодарим депутатов Госдумы, авторов законопроекта об отмене для наших граждан госпошлины при получении российских паспортов.

Очень своевременная и важная для народа Донбасса инициатива, предложенная большими друзьями нашей республики. В условиях кризиса, который переживает наш регион, это не для каждого подъемная сумма», – написал Пушилин у себя в Telegram-канале.