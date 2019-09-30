30.09.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

Жителям наиболее пострадавших от войны районов ДНР передали гумпомощь

В населённый пункт Тельманово были доставлены продуктовые и гигиенические наборы для самых нуждающихся и незащищенных категорий жителей.

Об этом сообщает официальный сайт ОД «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По информации пресс-службы, шесть продуктовых наборов для жителей, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также 18 упаковок подгузников для лежачих больных были переданы в Тельманово в рамках совместной работы Общественного штаба организации по прифронтовым районам и Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от войны.

В доставки гуманитарного груза участвовали депутат Народного Совета ДНР Александр Банах и глава администрации Тельмановского района, секретарь местного отделения ОД «ДР» Александр Спинул.

Отмечается, что оказание всесторонней помощи и поддержки жителям прифронтовых районов ДНР будет продолжена.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть