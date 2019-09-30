Жителям наиболее пострадавших от войны районов ДНР передали гумпомощь

30.09.2019, Донецк, Владимир Гладков

В населённый пункт Тельманово были доставлены продуктовые и гигиенические наборы для самых нуждающихся и незащищенных категорий жителей.

Об этом сообщает официальный сайт ОД «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации пресс-службы, шесть продуктовых наборов для жителей, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также 18 упаковок подгузников для лежачих больных были переданы в Тельманово в рамках совместной работы Общественного штаба организации по прифронтовым районам и Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от войны.

В доставки гуманитарного груза участвовали депутат Народного Совета ДНР Александр Банах и глава администрации Тельмановского района, секретарь местного отделения ОД «ДР» Александр Спинул.

Отмечается, что оказание всесторонней помощи и поддержки жителям прифронтовых районов ДНР будет продолжена.