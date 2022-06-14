Жителю Крыма грозит до 5 лет за экстремистские посты ВКонтакте

14.06.2022  16:09 (Мск), Симферополь
Виктор Орлов.  
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Дзен, Криминал, Крым, Россия, экстремизм


Сотрудниками ФСБ и МВД задокументирована противоправная деятельность жителя города Симферополя,  распространяющего в социальных сетях материалы экстремистской направленности.


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«Установлено, что 46-летний мужчина со своей персональной страницы в социальной сети «ВКонтакте» разместил в одном из сообществ комментарии, которые согласно результатам комплексного психолого-лингвистического исследования содержат признаки побуждения к осуществлению насильственных действий в отношении представителей одной из национальностей», – сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ.

Против симферопольца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК.

«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание сроком до пяти лет лишения свободы», – уточнили правоохранители.

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