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Жителю Мариуполя дали год тюрьмы за репост фразы “Хватит кормить Бандеру” в соцсети
В Мариуполе местный житель оказался на скамье подсудимых за репост призыва в соцсети против политики майданной власти, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом говорится в решении местного суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
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“5 марта 2017 года, используя компьютер и созданную им личную страницу социальной сети “Одноклассники”, мужчина собственноручно отыскал в группе “АНТИМАЙДАН (Юг-Восток)” материалы с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины”, – говорится в реестре.
На своей странице в соцсети человек разместил фразу “Хватит кормить Бандеру – и Киев и Юг и Восток – присоединяйтесь к России!”, которую он перепостил из группы “Антимайдан (Юго-Восток)”. На суде мужчина свою вину признал. Поступок объяснил тем, что его волновала ситуация на Донбассе, а выражение ему понравилось.
Действия мариупольца квалифицировали по ч.1 ст.110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Он получил один год условного наказания и выплатил денежную компенсацию 1001 грн за привлечение экспертов.
Метки: Мариуполь, Политические репрессии
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