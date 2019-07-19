19.07.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Житомирщина готова встречать Россию триколорами – Бабин

Не только в Крыму, но и в других областях Украины многие люди готовы встречать РФ с российскими флагами.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил бывший глава фейкового «постоянного представительства президента Украины в АР Крым» Борис Бабин.

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По его словам, менталитет многих крымчан не особо отличается от, например, от жителей Запорожской области.

«То, что произошло в Крыму, не сильно зависело от менталитета крымчан либо от количества пророссийских активистов. Россия захватила Крым силой оружия. Конечно же, местные коллаборанты этому содействовали, но, если, не дай бог, Россия завтра пойдет в Житомирскую область, поверьте, желающих помахать там триколором, чтобы стать сельским старостой, тоже будет огромное количество. Так устроен мир, везде есть изменники и предатели, просто они прячутся. К сожалению, в этих условиях они все повылазили», – сказал Бабин.

Напомним, что после киевского путча 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого абсолютное большинство крымчан проголосовало за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

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