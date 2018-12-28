28.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина
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Житомирский суд отпустил на свободу мафиози, обнулив работу Нацполиции

Королевский районный суд города Житомира освободил из-под стражи организатора преступных группировок Яна Яцишина.

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Об этом сообщил на своей страничке в Facebook начальник Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“Без лишних слов. Просто констатация факта. Одно решение суда – и вся масштабная работа житомирской милиции по ликвидации днепровской бандитской группировки “белого братства” свелась на нет. Вчера лидера этой банды, 44-летнего никопольчанина, освободили из-под стражи прямо в зале апелляционного суда под залог в полмиллиона гривен. После двух дней затяжных разбирательств апелляции, на которых он “боролся” с демонстрацией внезапного ухудшения здоровья, и всеми другими средствами умышленного затягивания процесса рассмотрения. Откровенно жаль сил оперативников и следователей. Нет пределов возмущению”, – написал Печененко.

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