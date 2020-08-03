Жив ли Лукашенко, станет известно 4 августа

03.08.2020, Москва, Елена Острякова

Намеченное на 3 августа выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко перед обеими палатами парламента перенесено на 4 августа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что так и было запланировано. Однако газеты уже успели напечатать телевизионную программу, в которой на полдень 3 августа была поставлена трансляция послания президента.

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Еще в пятницу белорусские журналисты обратили внимание на то, что выступление Лукашенко состоится не в Доме правительства, как обычно, а во Дворце Республики (резиденции президента). Уже тогда это связали с ухудшением состояния лидера.

Чтобы купировать слухи пресс-служба показала по телевидению сразу три видео с Лукашенко в субботу. На них он вновь грозил России в связи с незаконным задержанием якобы «боевиков» и российскому «Газпромбанку», пообещав окончательно отобрать дочерний «Белгазапомбанк», в котором белорусские силовики в июне арестовали весь менеджмент, а Нацбанк ввел внешнее управление.

Однако боевые речи Лукашенко на кулуарных заседаниях в кабинете не погасили сомнений в том, что он здоров и дееспособен. В воскресенье белорусский лидер пропустил сразу два мероприятия, на которых его ждали и которые он традиционно посещал: съезд Белорусского республиканского союза молодежи (аналог советского комсомола) и парад в честь Дня ВДВ.

Десантники две недели до этого гоняли технику по Минску, что было воспринято в обществе как акт устрашения перед ожидающимся после выборов Майданом-Площей. Лукашенко накануне посетил две бригады спецназа, где дал понять, что не остановится перед применением силы к протестующим. Участие в параде ВДВ с произнесением соответствующей речи должно было бы гармонично вписаться в его странноватую предвыборную кампанию.

Но вместо этого белорусское телевидение неожиданно продемонстрировало новые кадры посещения бригады спецназа. Выяснилось, что там во время выступления Лукашенко вдруг начал задыхаться и даже снял с себя прямо на трибуне галстук.

Последнее заседание Совбеза Белоруссии Лукашенко проводил с забинтованной рукой, из бинтов торчал катетер от капельницы.

Слухи о госпитализации президента распространялись в интернете после недавнего визита в Минск российской делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отмечали, что членом делегации был замминистра экономразвития Михаил Бабич, которого Лукашенко в свое время «отослал» с должности посла в Минске. Его возвращение могло расстроить президента.

Однако еще до встречи с Мишустиным и Бабичем Лукашенко не выглядел здоровым. Он с трудом спускался по лестнице на концерте «Славянский базар» в Витебске.