Живем по Киплингу: Информационный диалог между Западом и Россией невозможен – сенатор

Россия и Запад живут в разных информационных повестках дня.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил сенатор РФ Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мостиков нет. Может быть, тема глобального потепления. Все, что касается политики – это принципиально разные нарративы. Информационный диалог между нами и Западом невозможен. Если вы возьмете наши СМИ и британские, вы увидите две разные картины мира. Если раньше они в чем-то совпадали, сейчас они не совпадают ни в чем.

Два разных информационных подхода отражают две разных философии. Западные СМИ отражают либеральный глобальный миропорядок, который хочет установить Запад. Это информационное оформление, сопровождение и обоснование так называемого миропорядка, основанного на правилах, которые они определяют», – отметил он.