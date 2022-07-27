Живем по Киплингу: Информационный диалог между Западом и Россией невозможен – сенатор
Россия и Запад живут в разных информационных повестках дня.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил сенатор РФ Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Мостиков нет. Может быть, тема глобального потепления. Все, что касается политики – это принципиально разные нарративы. Информационный диалог между нами и Западом невозможен. Если вы возьмете наши СМИ и британские, вы увидите две разные картины мира. Если раньше они в чем-то совпадали, сейчас они не совпадают ни в чем.
Два разных информационных подхода отражают две разных философии. Западные СМИ отражают либеральный глобальный миропорядок, который хочет установить Запад. Это информационное оформление, сопровождение и обоснование так называемого миропорядка, основанного на правилах, которые они определяют», – отметил он.
«Наши СМИ создают принципиально другую картину. Мы создаем картину возможности незападного миропорядка. Мы показываем, какие есть возможности за пределами Запада для построения новой международной системы координат. Мы будем жить с вами в условиях двух расходящихся нарративов. Поэтому нам надо отказываться от воспроизведения западной системы понятий и подходов», – сказал Пушков.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.