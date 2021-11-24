«Живем в сумасшедшем доме»: киевский журналист о заявлении Кличко про Путина

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Новости Украины

Киевский мэр Виталий Кличко не в состоянии навести порядок в столице, но раздает советы, как нужно воевать с Россией.

К такому выводу в своем блоге приходит киевский журналист Евгений Хурсин.

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«Друзья порой мне кажется, что все мы живем в каком-то сумасшедшем доме. Вернее не просто в лечебном корпусе, а в таком, где всю власть захватили сами пациенты, украв халаты у врачей», – отмечает Хурсин.

В подтверждение своих слов он приводит заявление Кличко, обвинившего президента Владимира Зеленского в плохой подготовке к «предстоящему нападению Путина».

«Кто это вообще заявляет?! Чудо-мэр, у которого мосты «устали», разбитые наглухо дороги и дворы, а все коммунальное хозяйство, кроме эвакуаторов (которые исправно воруют автомобили и возвращают за выкуп) работает как попало! Агрессию он собрался отражать. Суворов, прости господи, для бедных! Иди порядок хоть вокруг своего кабинета и на ближайшей улице наведи», – предлагает журналист.

По его словам, сейчас за границей стыдно сказать, что ты из Киева.

«Настолько грязный и раздолбанный город. У тебя без всякого Путина и его войск дома скоро падать начнут, трубы и так через день рвутся, а дороги такие, что местами танки не пройдут.

Или работай. Хотя бы просто убери. Отражатель великий!», – резюмирует Хурсин.