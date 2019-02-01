Живи пока: Видный «правосек» избежал выдачи в Россию
Генпрокуратура Украины отказалась выдавать по запросу России пресс-секретаря запрещенного «Правого сектора» Артема Скоропадского, обладателя паспорта гражданина РФ, бывшего жителя Севастополя и выпускника МГУ.
В своем блоге Скоропадский опубликовал украинский документ, свидетельствующий об отказе Киева выдавать «правосека» россиянам, возбудившим уголовное дело против экстремиста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ранее Скоропадский неоднократно заявлял, что власти Украины за критику Петра Порошенко отказываются выполнять обещание о предоставлении ему украинского гражданства. Более того, президентский пиарщик Олег Медведев намекал Скоропадскому на угрозу высылки в РФ в ответ на «раскачивание лодки».
Очевидно, что сейчас, накануне выборов, высылка Скоропадского в РФ могла бы обернуться для Порошенко куда большими имиджевыми потерями, нежели его критические заявления на немногочисленных митингах праворадикалов в Киеве.
Метки: Артем Скоропадский
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