Живи пока: Видный «правосек» избежал выдачи в Россию

01.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Генпрокуратура Украины отказалась выдавать по запросу России пресс-секретаря запрещенного «Правого сектора» Артема Скоропадского, обладателя паспорта гражданина РФ, бывшего жителя Севастополя и выпускника МГУ.

В своем блоге Скоропадский опубликовал украинский документ, свидетельствующий об отказе Киева выдавать «правосека» россиянам, возбудившим уголовное дело против экстремиста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее Скоропадский неоднократно заявлял, что власти Украины за критику Петра Порошенко отказываются выполнять обещание о предоставлении ему украинского гражданства. Более того, президентский пиарщик Олег Медведев намекал Скоропадскому на угрозу высылки в РФ в ответ на «раскачивание лодки».

Очевидно, что сейчас, накануне выборов, высылка Скоропадского в РФ могла бы обернуться для Порошенко куда большими имиджевыми потерями, нежели его критические заявления на немногочисленных митингах праворадикалов в Киеве.