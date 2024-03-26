«Живём с туберкулёзниками в одном блиндаже» – сержант ВСУ

Константин Серпилин.  
26.03.2024 19:19
  (Мск) , Черновцы
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинским подразделениям очень не хватает людей, а немногочисленные подкрепления состоят в основном из небоеспособных инвалидов и больных.

Об этом в эфире телеканала «Черновецкий луч» заявил главный сержант 94 батальона 107 бригады ТрО Юрий Богайчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским подразделениям очень не хватает людей, а немногочисленные подкрепления состоят в основном из небоеспособных...

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«Людей не хватает, очень мало. Вот, у нас в роте восемьдесят шесть человек, а воевать на позиции выходит человек тридцать. Остальные люди ограниченно годны, либо больные.

И это не мы такие, этим военкомат занимается, врачи. Бывает такое, что у нас были два парня с открытой формой туберкулёза. Мы с ними в одном блиндаже спим.

И что, этот врач с комиссии, что, не знал, что у него открытая форма туберкулёза? Не верю, что не знал – он просматривал личное дело каждого», – злился Богайчук.

Он пожаловался, что украинские подразделения несут потери, истощаются, а качественного пополнения не получают.

«А людей действительно не хватает. Тем более, что мы работаем на износ, выходим на боевые сутки через двое. Организм такого не позволяет. Получается, что ты месяц воюешь, и уже не в состоянии ходить на боевые, потому что физически не выдерживаешь. И некому тебя поменять.

И потери у нас есть – раненные, убитые. Получается, что люди теряются, а заменить их некем», – подытожил украинский сержант.

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