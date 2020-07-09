Живой мертвец Бабченко лишился донатов от российских либералов

09.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Федеральная служба по финансовому мониторингу России включила в перечень террористов и экстремистов записного русофоба, «живого мертвеца», сбежавшего из двух стран, журналиста и блогера Аркадия Бабченко.

Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Имя Аркадия Бабченко отныне находится в «Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму». О причинах включения ненавистника России в этот список не сообщается.

«Стою, жарю курицу. На гарнир ни … нету. Ну, думаю, маринованные огурчики пойдут, потом зеленый горошек ещё есть, где-то фета валялась, и пару помидоров – можно намазать. Норм будет. И тут поздравления начинают приходить.

Нет, мне самому, конечно, нравится, но откуда остальные-то узнали… Потом пошли просьбы о комментариях. Нифига, себе, думаю. Успех! Эх, мне бы ресторан свой открыть. Потом пришла жена и навешала… Не, думаю… Не в огурчиках, наверное, дело…

То-то я думаю, почему мне ровно в 13.00 пришло уведомление «Вы не можете больше использовать карточку «Яндекс» в «Apple pay». И сразу, и одновременно из всех стволов по всем новостям. Надоело мне в топы новостей что-то выходить уже…», – прокомментировал Бабченко включение себя в российский «террористический перечень» на всех своих страницах в социальных сетях.

Включение профессионального русофоба в список «Росфинмониторинга» обрубает для него, живущего на подаяния своих многочисленных сетевых поклонников, возможность получения средств с российских платежных систем. Мало того, любой гражданин России, помогающий Бабченко финансово, автоматически приравнивается к пособникам террористов.

Аркадий Бабченко прошел две чеченские войны, где служил связистом (затем командиром станкового гранатомета), сначала срочную, потом по контракту, был уволен в звании гвардии старшины. Проработал во многих московских изданиях, и в 2005 году устроился в ультралиберальную и прозападную «Новую газету», что способствовало проявлению в нем не самых лучших человеческих качеств.

С 2013 года был на киевском майдане, в своих работах романтизируя для российских прозападных обывателей украинский националистический путч. С начала карательной операции ВСУ на Донбассе освещал события с украинской стороны. В частности, написал панегирик генерал-майору Сергею Кульчицкому, отправившемуся на вертолете пострелять с высоты по Славянску, но сбитому ополченцами.

И даже избиение «воинами света» не заставило российского журналиста изменить свои антироссийские взгляды.

«Чтобы Аркаша поехал на войну и не был там отвалдохан за шпионскую деятельность – не бывать такому. Надо признать, это были лучшие звиздюли за всю мою жизнь. Сильнее – меня еще никогда не валдохали. Нос, что ли, сломали, собаки рыжие. Все камеры и ноутбук отобрали, так что фотографий больше не будет», – со сладострастием мазохиста прокомментировал этот эпизод июня 2014 года сам Бабченко.

После того, как 2016 году под Сочи потерпел крушение транспортный Ту-154, который вез в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова и исполнительного директора общественной организации «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, Бабченко довольно цинично поглумился над погибшими.

После чего он сообщил о поступающих в его адресах угрозах и сбежал на Украину, где продолжил деятельность в привычно русофобском ключе, в частности обещая вернуться в Москву верхом на «Абрамсе» под флагом НАТО. Был назван одним из «журналистов, пострадавших за свои убеждения» журналом «Time».

В мае 2018 года спецслужбы Украины сообщили об убийстве Аркадия Бабченко, однако впоследствии выяснилось, что это была инсценировка с целью якобы обезвредить лиц, готовивших покушение на журналиста. При этом версия спецслужб выглядела откровенно натянутой и была больше похожа на провокацию ради сведения счетов или охоты на ведьм. После чего за Бабченко закрепилось прозвище «живой труп».

Петр Порошенко поздравляет “живой труп” с успешно выполненной операцией

После прихода к власти на Украине Владимира Зеленского, рьяно поддерживавший Петра Порошенко Бабченко сбежал из Украины в Израиль (он еврей по бабушке).

На Земле Обетованной вечный беглец живет без работы, не стесняясь настойчиво выклянчивать подаяние у своих подписчиков и не переставая ежедневно выдавать на гора желчные записи, пропитанные ненавистью к России и ко всему русскому.