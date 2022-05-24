Живописная яхтенная марина в Балаклаве готова на 70%

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На западной набережной Балаклавской бухты заканчивается демонтаж старых причалов.

В середине июня начнется строительство новых, для чего на объект завозят строительную технику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Демонтаж начали в апреле, и в настоящий момент работы выполнены на 70%. Старые инженерные конструкции вывозят, расчищая место для будущих стоянок катеров и яхт. Таврическая набережная первой примет маломерные суда в Балаклавской бухте. Работы на противоположной стороне начнутся в следующем году. Там еще предстоит снести более 30 нежилых зданий: рестораны, причалы, котельную в районе набережной Назукина и площади 1 Мая. Набережная лишится ресторанов «Избушка рыбака», «Балаклава», двухэтажного кафе-бара «Татьянин мыс» и яхт-клуба «Золотой символ».

Строительство яхтенной марины в Балаклаве на 600 мест ведет ПАО «Мостотрест», занимавшееся возведением Крымского моста. Контракт на 9,4 миллиона рублей заключили в конце прошлого года. Завершить работы должны к концу 2025 года. За строительством будет следить наблюдательный совет из 50 представителей общественности и бизнес-кругов.

В Крыму в рамках госпрограммы социально-экономического развития, на побережье Крыма запланировано строительство 14 яхтенных марин и 21 портопункта, рассчитанных на одновременную стоянку 3,5 тысяч судов. Первые стоянки в порту Керчи и расположенном неподалеку селе Яковенково обещают обустроить уже в этом году.